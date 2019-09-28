بعد أن بدا أن "تحدي غطاء الزجاجة" قد انقضى وانتهى، أخذ مهاجم مانشستر يونايتد السابق زلاتان إبراهيموفيتش الأمور على عاتقه مجددا وقدم للمشاهير ونجوم الرياضة مهمة جديدة على الإنترنت للاستمرار في ذلك.

فقد نشر السويدي ونجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي مقطعا على إنستغرام يرفع فيه كرة قدم إلى صدره، ويوازنها، ويكرر مشهدا مشهورا من فيلم "ماتريكس"، الذي أطلق عام 1999، يحاكي فيه بطل الفيلم "كيانو ريفز" أثناء تفاديه الرصاص.

لكن في تحدث الماتريكس لإبراهيموفيتش، وبدلا من تجنب الرصاص، يتجنب النجم السويدي إسقاط الكرة في موازنة صدره، لكن ينسخ حركات ذراع كيانو ريفز في فيلم الخيال العلمي، وفقا لما ذكرته صحيفة ذي صن البريطانية.

يشار إلى أن تحدي فتح غطاء الزجاجة يتم من خلال ركلها بالقدم شريطة عدم كسرها، والهدف من ذلك التحدي الذي أطلقه نجم الفنون القتالية فارابي دافليتش هو "إظهار المهارات والتركيز العالي والاستعراض والتباهي".

على أي حال، يبدو أن لإبراهيموفيتش طريقته دائما في لفت الانتباه إليه، سواء بالتصريحات أو بالأفعال أو الإنجازات، إذ سجل اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، 28 هدفا في 27 مباراة هذا العام، وتظهر الإحصائيات أنه يتحسن مع التقدم بالعمر.

فقد أحرز "إبرا" 300 هدف منذ بلوغه الثلاثين عاما في 3 أكتوبر 2011، وحقق هذا الإنجاز في 371 مباراة فقط، مما يعني أن نسبة الأهداف لكل مباراة منذ أن بلغ الثلاثين من العمر كانت 0.81، وهي نسبة مثيرة للإعجاب.

وقبل بلوغه الثلاثين، سجل العملاق السويدي 232 هدفا في 528 مباراة، أي بمعدل هدف كل 0.44 مباراة شارك فيها.

وكان إبرا بدأ ممارسة الكرة في نادي مالمو السويدي، ثم انتقل إلى أياكس لمدة 4 سنوات، وسنتان قضاهما في يوفنتوس، ثم 3 في إنتر ميلانو، وسنة في برشلونة وأخرى على سبيل الإعارة مع ميلان، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وسجل زلاتان 62 هدفا لمنتخب السويد خلال 116 مباراة دولية حتى عام 2016، 28 منها قبل عيد ميلاده الثلاثين، و34 بعده.



