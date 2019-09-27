وأعلن اتحاد الكرة البوتسواني أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره المصري، على مواجهة ودية ستكون الأولى لمنتخب مصر منذ خسارته بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ولم يخض "الفراعنة" أي مباراة دولية منذ السادس من يوليو، عندما ودعوا البطولة التي استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائري.

وأدت الهزيمة أمام "الأولاد" إلى إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، ولم ينخرط الفراعنة في مباراة ودية خلال فترة الاستراحة الدولية الأخيرة في سبتمبر.

وستكون هذه المباراة أول ظهور للبدرى كمدرب لمنتخب مصر، في الوقت الذي يستعد فريقه لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وكأس العالم 2022.

وينطلق المعسكر المقبل لمنتخب مصر في 7 أكتوبر، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لـكأس أمم أفريقيا 2021، المقررة في الكاميرون.

ولم تواجه مصر بوتسوانا منذ تصفيات الأمم الأفريقية في عام 2014، عندما فازت الأولى بقيادة المدير الفني شوقي غريب على المنافس المتواضع، مرتين في 5 أيام.