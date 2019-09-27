ووفقا لصحيفة "ذيس إز أنفيلد"، طمأن كلوب جماهير ليفربول، مؤكدا أن الحارس البرازيلي أليسون "قد يعود إلى التدريبات الجماعية الأحد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الجمعة: "أليسون جاهزيته في تقدم. يوم أمس خاض جلسة تدريبية كاملة مع مدرب حراس المرمى".

وأضاف: "أليسون لن يشارك في مباراة السبت (أمام شيفيلد يونايتد في المرحلة السابعة من الدوري)، لكن يبدو أنه سيعود للتدريبات مع الفريق الأحد المقبل".

وسيعني تدريب أليسون بشكل جماعي مع الفريق احتمالية مشاركته بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، الأربعاء المقبل، أو مواجهة ليستر سيتي بعدها بأيام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب أليسون خلال مباراة الافتتاح لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي، وغاب منذ وقتها عن اللعب مع الفريق.

وكان أليسون قد توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، الاثنين، خلال حفل "الأفضل" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).