وقال التلفزيون الإسباني الرسمي، إن مواجهة "الكلاسيكو" سيحتضنها ملعب "كامب نو"، في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وسيقام أول كلاسيكو في الموسم بتاريخ 26 أكتوبر المقبل، لكن ساعة لعب المباراة أثارت الجدل بين جماهير الناديين.

ولن يسلم مشجعو الفريقين في العالم العربي من التوقيت الغريب، حيث سيكون موعد اللقاء مبكرا للكثيرين مما قد يقلل نسبة المشاهدات.

وستقام المباراة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، والواحدة ظهرا بتوقيت مصر، والثانية عشر ظهرا بتوقيت الجزائر والمغرب.

وسبق للاتحاد الإسباني إقامة الكلاسيكو بموعد مشابه في موسم 2017-2018، عندما هزم برشلونة ريال مدريد في معقله بنتيجة 3-0.

ويناسب التوقيت المبكر منطقة آسيا وأستراليا، حيث سيكون موعد المباراة هناك مسائيا، 7 مساء بتوقيت بكين، و8 مساء بتوقيت طوكيو، و9 مساء بتوقيت سيدني.