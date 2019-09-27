ويطمح اللاعب الفرنسي الآن للمشاركة في عدد كبير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأصيب ميندي (25 عاما) بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة ضد كريستال بالاس في 2017 بعد وقت قصير من انضمامه من موناكو وغاب لسبعة أشهر.

ثم أصيب بتمزق في غضروف الركبة في 2018 ليكتفي بخوض 23 مباراة بجميع المسابقات في أول موسمين له مع سيتي لكنه يتوق الآن لعودة جديدة.

وأبلغ موقع سيتي على الإنترنت بعد مشاركته أساسيا في الفوز الكاسح 8-صفر على واتفورد في الدوري الأسبوع الماضي "إنه شعور جيد جدا ولم تكن عودة سهلة لكنني لا أبكي ولم تتغير كثير من الأمور".

وأضاف "قمت بعمل شاق في برشلونة ومانشستر في فترة التأهيل وساعدني كل الأطباء كثيرا. يمكن أن يشعر الجمهور بالحزن وأنا أتفهم ذلك، لكن لا يمكنني سوى بذل مزيد من الجهد الشاق".

ويفتقد مان سيتي جهود المدافع إيمريك لابورت مواطن ميندي الذي خضع لجراحة في الركبة هذا الشهر، بينما يعالج المدافع الآخر جون ستونز من مشكلة عضلية.

وتابع ميندي "أتمنى أن تمضي الأمور على ما يرام وأن أتمكن من مساعدة الفريق على المدى البعيد. أنا عدت الآن للفريق وأريد الاستمرار واستعادة إيقاع اللعب".

ويحل مان سيتي حامل اللقب، الذي يبتعد بخمس نقاط عن المتصدر ليفربول بعد ست جولات، ضيفا على إيفرتون غدا السبت.