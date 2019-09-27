ووفقا للتقاير، فإنه من غير المتوقع أن يتوصل نيمار إلى اتفاق مع برشلونة بشأن القيمة المتبقية من مكافأة مالية لم يدفعها له النادي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في صيف العام 2017، قبل بدء القضية.

ويجب على نيمار أن يمثل أمام المحكمة في "مدينة العدل" في برشلونة في الساعة 9:45 صباحا الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".

ووفقا للتقارير، يريد فريق برشلونة استرداد المبلغ الذي دفعه للاعب والمقدر بحوالي 14 مليون يورو، من قيمة المكافأة الإجمالية البالغة قيمتها 40 مليون يورو، والتي جاءت كشكل من أشكال الولاء للنادي، الذي كان يقول إنه كان مستحقا للاعب في حال استمر مع الفريق الإسباني حتى العام 2022.

من ناحيته، يقول نيمار إنه يريد بقية قيمة المكافأة (26 مليون يورو)، التي قال أنه من المفترض أن يحصل عليها.

ويأتي استمرار المحاكمة على الرغم من محاولات "البلوغرانا" إعادة نيمار من باريس سان جرمان هذا الصيف.