وكان الفريق الملكي قد فاز يوم الأربعاء على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين، مما جعل النادي الملكي ينفرد بصدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 14 نقطة.



ونقلت صحيفة "إس" الإسبانية عن رودريغو قوله: "أشعر أنني محظوظ، بعدما سجلت في أول ظهور لي بقميص الملكي، ومن أول هجمة بعد دخولي أرض المباراة، بديلاً لزميلي فينيسيوس، وهذا يذكرني بأول مباراة لي مع فريق الكاستيا أيضاً، حيث سجلت في ظهوري الأول أيضاً".



وتابع: "الهدف جاء بطريقة جميلة، فقد استلمت الكرة وانطلقت بها وراوغت مدافعين ثم سجلت في شباك روبين حارس مرمى أوساسونا".

وكشف أنه لا يشغله اللعب في الفريق الأول أوالفريق الرديف "الكاستيا"، مؤكداً أنه تحت أمر ناديه ريال مدريد في أي وقت وأي مكان، وهو سعيد بالمشاركة بقميص الريال، ودائماً ما يجتهد ويتحدث معه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، ويؤكد له أنه يتابعه ويطالبه بمواصلة اللعب بقوة في صفوف الكاستيا.



وأضاف رودريغو: "زيدان وعدني بمنحي الفرصة، وقد جاءت، ولطالما تحليت بالصبر، ولست قلقا من الظهور بقميص الفريق الأول".



واختتم رودريغو أن هناك عددًا من اللاعبين في الفريق يمنحونه الثقة بشكل دائم، وهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس، موضحاً: "يتحدثون معي بشكل دائم، ويجعلون الأمور أسهل".



ونشر اللاعب عقب نهاية المباراة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "الشكر للرب.. يا لها من لحظة ..الظهور الأول بقميص ريال مدريد الرسمي.. شكراً كاسيميرو، والآن حان وقت مواصلة العمل (هلا مدريد)".