وبذل موراي، الذي حقق فوزه الأول في بطولات المحترفين في تسعة أشهر عندما انتصر في الدور الأول، الثلاثاء، مجهودا ضخما على مدار ساعتين و42 دقيقة قبل أن ينتصر اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وخسر موراي شوط إرساله مبكرا قبل أن يرد بكسر إرسال دي مينو مرتين ليفوز بالمجموعة الأولى. لكن بعد ذلك تراجع اللاعب البريطاني وعانى بدنيا في ظل اللعب في رطوبة عالية.

وأنهى دي مينو المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة ليحرم موراي من عودة قوية ويتأهل لمواجهة بورنا تشوريتش في دور الثمانية.

وقال موراي للصحفيين: "شعوري أني لعبت بشكل رائع جدا في بعض اللحظات لكن لم أشعر أن بوسعي الوصول إلى مستواي".

ونقلت رويترز عن موراي: "تراجعت في المجموعة الثانية وكذلك في الثالثة مقارنة بالمجموعة الأولى".

وفي مباراة أخرى، اضطر ستيفانوس تيتيباس المصنف الأول إلى الانسحاب أمام أدريان مانارينو قبل خوض المجموعة الثالثة بعدما اشتكى من مشكلة في التنفس.

وقال اللاعب اليوناني الذي أحرز لقب كأس ليفر مع فريق أوروبا منذ أيام "أنا متأسف إلى كل المشجعين الذين جاءوا لمتابعتي الليلة في تشوهاي".

وأضاف: "كنت أحاول أن أقدم أفضل ما لدي لكن لسوء الحظ كنت مضطرا للانسحاب لأني كنت أعاني من مشكلة في التنفس في الملعب".