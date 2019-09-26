وضم جهاز البدري طارق مصطفى وأحمد أيوب بصفة (مدرب عام) وسيد معوض (مدرب مساعد) وأيمن طاهر (مدرب حراس مرمى) وأنيس الشعلالي (معد بدني).

وجرى اختيار محمد بركات مديرا المنتخب والطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبي) وشادي الجيلاني (منسق إعلامي)

وقال البدري عن اخيتاراته للجهاز المعاون: "كما ترون هم أشخاص كبار ولديهم تاريخ، وأتمنى أن نسير على نفس النهج ولدينا تفاؤل كبير".

وعن معايير اختيار الجهاز المعاون أوضح "هناك الكثير من المعايير أساسها الكفاءة والالتزام والشخصية"، وفقا لموقع "في الغول" المصري.

وأتم تصريحاته "لدينا طموح بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم 2022، لكن سنتخذ الأمور خطوة بخطوة".

وعن عدم اختياره لقائد المنتخب، أحمد المحمدي، قال البدري: "هو لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى، لن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة. الـ5 محترفين الذين اخترتهم ليسوا فقط من سينضموا للمنتخب في العموم".

يذكر أن تعيين حسام البدري جاء خلفا للمكسيكي خافيير أغيري بعد خروجه في ثمن نهائي أمم أفريقيا.