وافتتح ميلنر (33 عاما) التسجيل أمام المنافس المنتمي للدرجة الثالثة محرزا أول أهدافه في هذه المسابقة منذ 2010، وصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي الواعد كي-يانا هوفر (17 عاما) ليحظى بإشادة كلوب.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا "إنه لاعب رائع ومفعم بالحماس. يساعد الفريق كثيرا. إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشبان. لو لعب كل يوم سيتألق أيضا".

وتابع: "اللاعب الأكثر خبرة ونشاطا كان الأفضل في الملعب.. جهود ميلنر كانت واضحة .. من الرائع أن نقدم مباريات مثل هذه ونعتمد فيها أيضا على اللاعبين الشبان. لم نحضر بهذه التشكيلة استخفافا بالمنافس. جئنا للفوز بالمباراة".

وضرب ليفربول موعدا مع أرسنال في الدور الرابع وقال كلوب، الذي اختار 4 واعدين في التشكيلة الأساسية، إن اللاعبين الشبان سيحصلون على المزيد من الفرص.

وأضاف "سنحاول الاستفادة أكثر منهم فهم يعملون في بيئة مناسبة نعكف على تطويرها".

ورحب ميلنر بالمنافسة التي يشهدها الفريق على حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وقال: "عندما تملك تشكيلة قوية مثل ليفربول يكون من الصعب على اللاعبين الشبان الوصول إلى المستوى المرتفع المطلوب لكنهم أظهروا بالفعل رغبة في التحسن.

وتابع: "الكل يبذل مجهودا وهو أمر يحتاجه اللاعبون الكبار وهو زيادة حدة المنافسة على حجز مكان في التشكيلة".