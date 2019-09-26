وافتتح فينيسيوس التسجيل لريال مدريد في المباراة، وظهر تأثره أثناء الاحتفال، حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس تلقى صافرات غاضبة من الجماهير خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، لأول مرة منذ انضمامه لريال مدريد، وذلك بسبب عدة أخطاء وقع فيها على أرض الملعب.

ووضع فنيسيوس حدا لصيامه عن التهديف منذ فبراير بتسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك من عند حافة منطقة الجزاء في الشوط الأول.

ويعد هذا الهدف هو الأول للبرازيلي الشاب هذا الموسم مع الميرنغي، والذي أصبح ورقة بديلة على دكة بدلاء ريال مدريد مؤخرًا، في ظل وجود الثلاثي غاريث بيل وكريم بنزيمة وإيدين وهازارد.

وقفز ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل مواجهتهما في قمة العاصمة الإسبانية باستاد واندا متروبوليتانو السبت القادم.