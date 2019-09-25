وفي تعليق على تتويج نجم برشلونة ميسي لأول مرة بالجائزة، قال باراتيتشي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "نشعر بخيبة أمل بشأن الفائز بجائزة الأفضل الليلة الماضية".

وأضاف: "بينما لا نزال نحترم ميسي ونعتبره لاعبا عظيما، نعتقد أنه بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي واللعب في دوري الأبطال، فإن رونالدو يستحق الفوز بالجائزة".

وحاز ميسي على الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، وذلك بعد تفوقه على كل من رونالدو والهولندي فيرغيل فان دايك.

وتعليقا على الفوز بالجائزة، أكد ميسي أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يعد أمرا جميلا، مشيرا في الوقت نفسه أن البطولات الجماعية أفضل.

وأضاف ميسي، في تصريحات بعد التتويج بالجائزة، أنه يقدم الشكر لكل من الذين ساهموا في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب، مضيفا: "أشعر بالامتنان للفوز بتلك الجائزة، لكن الجوائز الفردية تعد ثانوية وأهم شيء هو البطولات الجماعية للفريق".

وأكمل: "إنها ليلة مميزة لي، أنا محظوظ أني أجلس بجانب زوجتي ولدي اثنان من أبناني يحضران للمرة الأولى، تياغو حضر مرة من قبل، لكنه لا يتذكر بالطبع، أنا سعيد أنني أراه هنا يتمتع بالليلة هذا شيء فريد بالنسبة لي".

وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني لموسم 2018-2019، كما حصد الميدالية البرونزية مع الأرجنتين في كوبا أميركا.

وسجل "البرغوث" 51 هدفا وصنع 22 في 50 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات، خلال الموسم الماضي.