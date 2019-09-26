وقال بيكر (26 عاما) في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي الأربعاء "أنا على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا اقتربنا (من العودة)"، مضيفا "بات في إمكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة".

وتابع "أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، كل ثقتي للعودة والقيام بما أحب فعله".

يأتي ذلك بعد يومين من اختيار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أفضل حارس مرمى خلال حفل توزيع جوائزه السنوية الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والحلول وصيفا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما ساهم بيكر في تتويج البرازيل بلقب بطولة كوبا أميركا 2019.

وأصيب الحارس البالغ من العمر 26 عاما خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي (4-1) في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في الـ9 من أغسطس. وعوضّ الإسباني أدريان الآتي إلى أنفيلد هذا الموسم من وست هام، بنجاح غياب بيكر في الأسابيع الماضية.

وحصد ليفربول بغياب حارسه بيكر، العلامة الكاملة (18 نقطة) من ستة انتصارات في المراحل الست الأولى للدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليا الترتيب بفارق خمس نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.

ويأمل الـ "ريدز" هذا الموسم في إنهاء فترة انتظار دامت 30 عاما للفوز باللقب المحلي.

وأقر بيكر بأن تألق بديله أدريان سمح له بعدم استعجال عودته. وقال "أعتقد أن الشباب يقومون بعمل جيد، كل الفريق، وأدريان تحديداً".

وتابع "إنه لاعب استثنائي وصل متأخرا في مطلع الموسم (الحالي)، وقد أظهر للجميع قيمته، ليس فقط كلاعب بل كشخص وهذا الأهم"، مضيفا "يقوم بعمل جيد جدا على أرض الملعب".

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد ألمح سابقا إلى أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في أكتوبر.