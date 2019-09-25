وأشار المدرب الألماني في حديث خاص لموقع "ليفربول إيكو" إلى أن المنافسة السليمة بين نجوم ليفربول أساس المحافظة على تركيز جميع اللاعبين وتحفيزهم.

وأضاف كلوب: "على اللاعبين تقديم أفضل ما عندهم وإلا فهناك نجوم آخرون بمقدورهم فعل ذلك بطريقة مختلفة، وهذا هو الضغط الذي ينبغي على لاعبينا التعامل معه".

وتابع موضحا: "لا نلجأ في ليفربول لأسلوب الضغط كوننا نشكل وحدة متكاملة، آخذين بعين الاعتبار أن الأفضل هو من سيلعب في الميدان. جميع اللاعبين متقاربين من بعضهم البعض، ولا توجد فروقات كبيرة بينهم، وهو أمر صحي بالنسبة للفريق في النهاية".

ويعتقد كلوب أن لدى اللاعبين حافزا قويا ورغبة لإضافة بطولة جديدة لصالح ليفربول بعد فوزهم بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونيل كأس السوبر عقب الفوز على تشلسي بركلات الترجيح، واستعدادهم للمشاركة بكأس العالم للأندية والتي تقام في ديسمبر.

وحول الأهداف الاستراتيجية لمدرب "الريدز"، أشار كلوب إلى أنه لا يركز على الأهداف بعيدة المدى، وإنما ينصب اهتمامه على المباراة القادمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح مدرب ليفربول كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم، في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية بحضور ألمع نجوم كرة القدم.