وشارك الدولي الإيطالي أساسيا في 5 من 6 مباريات بالدوري هذا الموسم وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.

وأبلغ لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام جريمسبي تاون، الأربعاء "لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية (منتصف اكتوبر)".

وتابع "ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الاصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى ألا يغيب طويلا لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته".

ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد 8 نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

ويستضيف تشلسي منافسه برايتون آند هوف ألبيون، السبت.