وشعرت جماهير برشلونة بحالة من القلق بعد خروج "البرغوث" بين شوطي المباراة، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء بعد تعرضه للإصابة منتصف الشوط الأول.

وعقب اللقاء، كشف المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال فالفيردي: "لقد عانى ميسي من بعض المضايقات في عضلاته، وسنقوم ببعض التحاليل، لكن نعتقد أنها إصابة طفيفة وغير مقلقة".

وعن المباراة، أوضح المدير الفني لبرشلونة أن "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، وأحرزنا هدفين مبكرين، ومع نهاية الشوط الأول مررنا ببعض اللقطات الصعبة، ولكن لعبنا جيدا في الشوط الثاني، لكننا لم نتمكن من قتل المباراة".

وأضاف "نقدم مباريات جيدة على ملعبنا، وتمكننا من تسجيل 5 أهداف في مباراتين متتاليتين، واليوم عانينا من صعوبات، لكن علينا تحسين مستوانا خارج ملعبنا".

وعن سواريز، تحدث فالفيردي قائلا: "هو دائما يساعدنا، ويقاتل من أجل إحراز الأهداف، ويتعاون مع زملاءه في الفريق، وهو ضمانة كبيرة لنا، لقد عاد متأخرا من العطلة، وبالتأكيد الأمور كانت صعبة بالنسبة له، لكن عندما يتحسن سيساعدنا كثيرا".

ومر برشلونة بالعديد من التقلبات خلال اللقاء، وقدم أداء مثاليًا في الدقائق الأولى، وتمكن خلال ربع ساعة فقط من تسجيل هدفين، ضمنا له حصد النقاط الثلاث، والصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا.