وقال سولسكاير لموقع مان يونايتد الإلكتروني "من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل" فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق "الشياطين الحمر" في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة الأربعاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سولسكاير "ولكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال".

وتعرض بوغبا لإصابة في الكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثمهابتون في الدوري الممتاز، وغاب عن صفوف مان يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأفاد مان يونايتد أن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال سيغيب أمام روشدايل، إضافة الى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة بعدما تعرض لإصابة في المحالب الاحد أمام وست هام الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.

ويستضيف يونايتد أرسنال الإثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.