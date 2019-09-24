وتفوق النجم الأرجنتيني على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ليحصد جائزة "الأفضل" لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة منها عام 2016.

وأصدر "الفيفا" عبر موقعه الإلكتروني النتائج النهائية للتصويت، والتي أوضحت حصول ميسي على أعلى عدد من النقاط برصيد 46 نقطة، وجاء فان دايك في المرتبة الثانية برصيد 38 نقطة، بينما تأخر عنه رونالدو بفارق نقطتين (36 نقطة)، ليحتل المركز الثالث.

وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، متقدما على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق 3 نقاط.

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.