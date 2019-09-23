وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن البدري اتفق مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري على راتب شهري يبلغ 700 ألف جنيه (نحو 43 ألف دولار)، على أن يتم تحديد أعضاء رواتب أعضاء جهازه الفني في وقت لاحق.

من جهته، ذكر موقع " اليوم السابع" أن البدري سيحصل على راتب شهري يتراوح ما بين 650 و700 ألف جنيه، وهو أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه البدري فى أخر فترة تدريبية له مع النادي الأهلي موسم 2017.

واستقر البدري على الجهاز المعاون له في المرحلة المقبلة والذي يضم كل من: محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربيين عامين، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

هذا وينتظر أن يعقد البدري مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، من أجل كشف تفاصيل المرحلة المقبلة للمنتخب المصري.

وكان تعيين البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر أثار تباينا في الآراء بين جماهير الكرة المصرية، خاصة وأن القرار جاء بشكل مفاجئ بعد أسابيع من الحديث عن انحسار المنافسة بين إيهاب جلال (مدرب النادي المصري الحالي)، وحسام حسن (سموحة).