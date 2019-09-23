وقال موقع قناة "فوكس بورتس" إن آمال نيمار خابت بعد فشل عودته للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفا "يعتقد نيمار أن برشلونة لم يقم بما يكفي لإعادته إلى الفريق، وهو ما يعني أن اهتمامات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ستتغير".

وأوضح المصدر أن اللاعب البرازيلي يستعد لتجربة جديدة ستكون هذه المرة في "البريميرليغ" بعد توصله لاتفاق مع العملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع "نادي الشياطين الحمر توافق مع نيمار على صفقة بقيمة 230 مليون يورو، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي مستعدون لمنحه راتبا سنويا يناهز الـ50 مليون يورو".

من جهتها، كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية الأسبوعية أن نيمار سيبقى في سان جرمان لمدة موسم إضافي واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى "مان يونايتد".

وكان نيمار أبدى، في وقت سابق، عدم رغبته في الاستمرار مع فريق عاصمة النور، إلا أن تعثر المفاوضات مع "البارسا" فرضت عليه البقاء.

وكان مهاجم البرازيل أنقذ فريقه، مساء أمس الأحد، حين أحرز له هدف الفوز 1-0 على مستضيفه أولمبيك ليون، ليحكم الفريق بذلك قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.