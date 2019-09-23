وفرضت العقوبات بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، وفق ما نشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، الاثنين.

وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه (نحو 22 ألف دولار)، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وجاءت الغرامات المالية على النحو التالي:

أولا : الأهلي..

100 ألف جنيه بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

50 ألف جنيه بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك.

50 ألف جنيه بعد توجيه جماهيره هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

50 ألف جنيه لإطلاق جماهيره ألعابا نارية بالمدرجات.

50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور.

50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لإثارتهما جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.

10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

5 آلاف جنيه لتأخير تسليم تقرير المباراة للحكم قبل الانطلاق.

ثانيا: الزمالك..

100 ألف جنيه بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

50 ألفا بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة في حق الرئيس الأسبق للأهلي صالح سليم.

150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة للحكم.

إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.