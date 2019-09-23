وهز مهاجم البرازيل، الذي أحرز الهدف الوحيد في الانتصار على ستراسبورغ الأسبوع الماضي، الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية ليرفع باريس سان جرمان رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات فيما ظل ليون في المركز التاسع متأخرا بسبع نقاط.



ويتأخر أنجيه، صاحب المركز الثاني الذي سحق سانت إيتيين 4-1 أمس الأحد، بثلاث نقاط عن المتصدر.



وهيمن الفريق الضيف باستاد جروباما لكنه انتظر حتى الفرصة 21 على المرمى ليخطف الفوز.



وخدع نيمار أربعة مدافعين عندما دار حول نفسه قبل أن يسدد في مرمى أنطوني لوبيز ليحرز هدفه الثاني الحاسم في مباراته الثانية هذا الموسم بعدما اُستبعد من تشكيلة الفريق عقب فشل انتقاله إلى برشلونة.



وهذا هو الهدف 53 لنيمار في 60 مباراة مع باريس سان جيرمان بالإضافة إلى 27 تمريرة حاسمة.

وغاب نيمار بسبب الإيقاف عندما سحق باريس سان جرمان ضيفه ريال مدريد 3-صفر في دوري أبطال أوروبا لكن وجوده كان مهما أمام ليون مع افتقار فريق المدرب توماس توخيل للحيوية.



وخاض حامل اللقب المباراة بدون الثنائي المصاب كيليان مبابي وإدينسون كافاني كما يعاني المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من مشكلة في الفخذ.



واتيحت أفضل الفرص لنيمار وإيريك تشوبو-موتينج في الشوط الأول في ظل تماسك ليون لكن صمود دفاعه انتهى بعد تمريرة أنخيل دي ماريا إلى نيمار.



وقال ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان "حصلنا على فرص وكان علينا استغلالها وأنقذنا حظنا في النهاية بهذا الهدف، مضيفا: "من الجيد الفوز على منافس مباشر لنا على اللقب".



وقال جيسون ديناير مدافع ليون: "الأمر ليس سهلا لكن (المنافس) سيطر على المباراة".



وقلب أنجيه، أقرب منافسي باريس سان جيرمان، تأخره بهدف ليفوز على سانت إيتيين بفضل ثلاثية المهاجم التشادي كاسيمير نينجا في غضون 12 دقيقة.



وشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما في الدقيقة 69 عندما كانت النتيجة التعادل 1-1 وهز الشباك في الدقائق 78 و84 و89.



واكتفى ستاد رين بالتعادل على أرضه 1-1 مع ليل ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع متقدما بنقطة على ضيفه صاحب المركز السادس.