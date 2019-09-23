ونجح ريال في التعافي سريعا من الهزيمة المذلة بثلاثية دون رد أمام باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وسجل بنزيمة الهدف أمام فريق يولن لوبتيغي، مدرب ريال السابق، بعدما قابل كرة عرضية من داني كاربخال ووضعها برأسه قوية في المرمى في الدقيقة 64.

ووضع خافيير هرنانديز مهاجم إشبيلية، ولاعب ريال السابق، الكرة في الشباك قرب النهاية لكن الحكم ألغى الحكم بسبب التسلل ليحقق ريال انتصاره الأول في ملعب سانشيز بيزخوان في خمسة مواسم.

وبات رصيد ريال 11 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع أتليتيك بيلباو بينما تراجع أشبيلية، الذي كان يتصدر المسابقة قبل بداية الجولة، إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند عشر نقاط.