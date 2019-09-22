وانتصر ليفربول على مضيفه تشلسي، بنتيجة 2-1، ليتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وهيمن ليفربول على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفين، عبر المدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد (الدقيقة 14) والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (الدقيقة 30).

واسترجع تشلسي قوته وقلص الفارق بالشوط الثاني، عبر لاعبه الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 71، لكن ليفربول استطاع الحفاظ على النتيجة والظفر بالنقاط الثلاث.

وبينما حافظ ليفربول على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، تراجع تشلسي للمركز العاشر برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام ومانشستر يونايتد.

وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز البالغة 15 انتصارا، الذي حققه مانشستر سيتي بين أغسطس وديسمبر 2017.