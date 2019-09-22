وأشاد غوارديولا بمساعده الإسباني ميكيل أرتيتا، مؤكدا أنه "سيكون خليفته في تدريب سيتي" بعد رحيله.

وقال غوارديولا: "أنا متأكد من أنه سيخلفني وسيكون ناجحا جدا. الأمر سيحدث بعد وقت قصير أو طويل. هو مدرب شاب لكن لديه الخبرة من الآن، مع لاعبين كبار وفرق كبيرة".

وكان بيب قد أكد الصيف الماضي، أنه باق لعامين إضافيين "وربما ثلاثة"، عندما انتشرت شائعات ربطته بالانتقال لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

ورفض أرتيتا تدريب أرسنال قبل بضعة أعوام، وهو فريقه القديم، من أجل العمل كمساعد مدرب مع غوارديولا، الذي يعتبره الكثيرون الأفضل في عالم التدريب حاليا.

وعين بطل إنجلترا أرتيتا ضمن الطاقم التدريبي لغواردويلا عام 2016، وفقا لطلب الأخير، ليدخل عالم التدريب بعد أشهر قليلة من اعتزاله كرة القدم.