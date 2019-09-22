ويقيم الفيفا غدا الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب التي يتنافس عليها فان دايك، الذي اختير مؤخرا أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا)، ورونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للفيفا، سُئل بولت البطل الأولمبي والعالمي السابق، حامل الرقم القياسي في سباقي 100م و200م، عمن برأيه يستحق أن يكون الأفضل، فاعتبر أن الثلاثة "لاعبون رائعون".

وتابع "أعتقد أن كلا من ميسي ورونالدو نال الجائزة 5 مرات. فان دايك فاز مؤخرا بجائزة الويفا، وبناء على النجاح الذي حققه مع ليفربول في الموسم الماضي، أعتقد أن دوره قد حان".

وتابع "لكن كمشجع لمانشستر يونايتد، سأصوت على الأرجح لصالح رونالدو" الذي برز على الساحة العالمية مع يونايتد بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال الى صفوف النادي الملكي الإسباني.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربوها، إضافة الى الصحفيين والمشجعين.

ويُعرف عن بولت (33 عاما) ولعه بكرة القدم، وقد حاول بعد اعتزاله منافسات ألعاب القوى قبل عامين، إطلاق مسيرة احترافية في اللعبة الشعبية الأولى عالميا، من دون أن ينجح في هذا الأمر.

وأكد بولت في حواره مع موقع الفيفا، أنه تخلى عن فكرة اللعب، موضحا "أحب مزاولة كرة القدم، لكن في سني ومع التزاماتي الأخرى، كان من الصعب أن أخصص الوقت المطلوب لأنجح على مستوى احترافي. سأواصل المشاركة في مباريات المشاهير واللقاءات الخيرية".