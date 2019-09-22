وأوضح يورغن كلوب أنه كان عليه أن يحاول القيام ببعض الأمور من أجل إقناع النجم المصري بالتعاقد مع ليفربول، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن كلوب قوله إن محمد صلاح كان يشعر بالقلق من أنه لن يشارك في الفريق الأول بسبب ساديو ماني، وذلك عندما اتصل أول مرة باللاعب المصري في محاولة للتوقيع معه.

وكان ليفربول دفع لفريق روما الإيطالي 50 مليون دولار مقابل انتقال صلاح إليه في العام 2017، وقد أثبت أنه يستحق كل دولار دفعه، حيث سجل 75 هدفا رائعة في 111 مباراة خاضها النجم المصري في جميع مسابقات النادي.

أما السنغالي ساديو ماني فكان قد انضم إلى ليفربول قبل ذلك عام، وحظي بموسم مثير للإعجاب لأول مرة، وكشف كلوب أنه كان يحتاج إلى طمأنة صلاح بأنه سيكون جزءا مهما من الفريق الأول قبل التوقيع.

وفي حديثه إلى "سكاي سبورت" عن صلاح وماني وزميلهما البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قال كلوب "من المذهل كيف تطوروا سويا. الأولاد شخصيات رائعة، مختلفة لكن رائعين، غير أننا بالطبع وقعنا مع صلاح وماني لأنهما بوضوح كانا يتمتعان بمهارات متميزة".

وأضاف كلوب "أتذكر عندما تحدثنا إلى مو (صلاح) في المرة الأولى، قال ’نعم، لكن ساديو يلعب على الجناح الأيمن وهو ليس سيئا، أليس كذلك؟‘ فقلت له ’أعلم لكن بإمكانه اللعب على الجناح الآخر (الأيسر) أيضا‘".

ويلعب الفرعون المصري في الجانب الأيمن أساسا، ويبدو واضحا أنه كان يسعى لضمان مشاركته في ظل وجود ماني.

وأشار كلوب إلى أنه كان واضحا "أن الأمر لم يكن مجرد أن يبعد أحدهما الآخر، وإنما يمكنهما أن يلعبا سويا. إنهما يشكلان تهديدا مناسبا (للفرق الأخرى)، لقد نجح الأمر بينما كان فيرمينو همزة وصل بينهما".

وحول فيرمينيو، قال كلوب إنه "لاعب ذكي بشكل لا يصدق، يلعب بين السطور".

وأضف أنه لا يفكر أبدا في يمكن أن ينظر إليه، وهو لا ينزعج لذلك، وكل ما يريد القيام به هو لعب كرة القدم.

وشدد كلوب على أن أهم شيء بين اللاعبين هو "احترام زملائك في الفريق وهم جميعا يحترمون فيرمينو..".