وانهزم رفاق ليونيل ميسي، مساء السبت، بهدفين نظيفين أمام غرناطة، الصاعد من الدرجة الثانية، سجلهما كل رامون عزيز وألفارو فاديو.

وبعد الفوز، بات غرناطة يتصدر "الليغا" (مؤقتا) بـ10 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 7 نقاط بالمركز السابع.

وقال فالفيردي، في تصريحه للصحفيين "من الممكن أن يكون الهدف المبكر التي تلقته شباكنا هو من حسم المباراة، ولكن لا أعتقد هذا، مستوانا سيء وبصفة خاصة في المباريات خارج ملعبنا"، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع "حاولنا إرهاق الخصم في لقاء اليوم، ولكن بعد تسجيل الهدف الثاني تعرقلت الأمور، لا نستطيع الحصول على نتائج جيدة خارج الديار، ولكن هذا ليس عذرا.. لم نتمكن من تقديم أداء جيد أمام غرناطة".

وتحمل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عاما، مسؤولية النتيجة، بالقول "بالنسبة إلى أنا المسؤول الأول عن خسارة اليوم، فدائما ما تكون أنت المسؤول عما يحدث.. الأبطال هم اللاعبون وهم وحدهم من يفوزون أو يخسرون، ولكن أشعر بأنني المسؤول عما حدث في المباراة".

وعن حالة العجز التي عانى منها الفريق أمام مرمى الخصم، ذكر فالفيردي "نحن نفتقد الحسم في مناطق الخطورة، وتحديدا في الثلث الأخير من الملعب، سنعمل على تطوير هذا الجانب".

يشار إلى أن "البارسا"، حامل لقب الليغا، يتشارك أضعف خط دفاع في الدوري مع ريال بيتيس، حيث تلقت شباك كل منهما 9 أهداف في خمس مباريات.