وفي ضوء الأخبار التي تتحدث عن إمكانية بيع برشلونة لصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش، للحصول على عائد مالي يصل لـ110 مليون جنيه إسترليني، يبدو كل من "الشياطين الحمر" و"المدفعجية" متحمسين لضمهما في سبيل تدعيم الفريقين خلال الموسم الكروي الحالي.



وتبدو صفقة بيع اللاعبين مثالية لبرشلونة الذي يسعى جاهدا لتمويل صفقة البرازيلي نيمار في "الميركاتو 2020، عقب فشل المفاوضات مع إدارة باريس سان جرمان في أغسطس الماضي.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن اليونايتد أجرى مفاوضات هذا الصيف مع برشلونة لضم الفرنسي أومتيتي مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المباحثات باءت بالفشل.

وكان الرئيس التنفيذي لبرشلونة، أوسكار غرو، قد قال في تصريح فسره كثيرون على أنه "الضوء الأخضر" لبيع اللاعبين: "بيع اللاعبين يعد مصدر دخل للنادي".