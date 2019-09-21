وأكد رئيس النادي الكاتالوني، أوسكار غراو، خلال عرض ميزانية النادي في مؤتمر صحفي، أن "البلوغرانا" أضحى قريبا من إحراز هذا الرقم القياسي في الموسم 2018-2019.

ويتوقع نادي برشلونة أن تصل عائداته إلى مليار و47 مليون يورو، خلال الموسم الحالي، أي أنه يراهن على زيادة قدرها 57 مليون يورو، مقارنة بالموسم الماضي.

وفي حال تحقق هذا الرهان، وذاك ما سيحصل على الأرجح، فإن الأرباح الصافية للنادي ستبلغ 40 مليون يورو، وبعد استخلاص الضرائب ستستقر عند 11 مليون يورو.

وعلى المستوى التجاري، سجل برشلونة زيادة بمعدل 24 في المئة، أي ما يصل في المجمل إلى 62 مليون يورو، وهذا الارتفاع عائد بالأساس إلى مساهمة الممولين والتحسن الملحوظ في عدد من العقود التي تم تجديدها.

واستفاد النادي الكاتالوني من إشرافه المباشر على متاجر برشلونة والتراخيص التجارية، أما الانتقالات فتراجعت تكلفتها بنسبة 46 في المئة، وهذا الهبوط في تكلفة اللاعبين، يجد تفسيره في العائد "الفلكي" من بيع النجم البرازيلي نيمار لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.