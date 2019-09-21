وظهر شاكيري في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في مناسبتين، ولعب لـ11 دقيقة فقط.

وفي تعليق على قلة مشاركاته، تحدث شاكيري لمحطة "تيليكلوب" السويسرية، قبل الهزيمة التي مني بها "الريدز" أمام نابولي، قائلا: "الأمر ليس سهلا بالنسبة لي. أشعر بالتشاؤم قليلا حيال الأمر ولكني عليّ التعامل مع الأمر وتقبله".

وتابع النجم السويسري قائلا، إنه رغم إحباطه فهو لا يريد أن يطلب من المدير الفني كلوب أن يجعله يشارك في كل مباراة، وفق ما نقل موقع "سبورتس إليستريتد".

ورغم فترات مشاركاته المتواضعة، يبدو شاكيري متمسكا بفريقه ليفربول، حيث أوضح "أشعر بالراحة مع الفريق. لدينا مدرب رائع وناد مهم نشعر فيه كما لو أننا عائلة واحدة. آمل أن نتمكن جميعا من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر 30 عاما".

وكان شاكيري قد التحق بليفربول صيف 2018 قادما من ستوك سيتي، مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار)، وساهم في تتويج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.