ودخل الأهلي اللقاء وهو متوج بلقب الدوري، بينما خاض الزمالك المباراة بعد أن حصد لقب كأس مصر.

وحمل هدف الأهلي الأول توقيع النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، عاد أجايي ليسجل الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة من رمضان صبحي، ليستقبل النيجيري الكرة من داخل منطقة الجزاء، ويسددها في شباك الزمالك.

ومن ضربة جزاء، استطاع محمود علاء أن يسجل هدف الزمالك الأول بعدما تم عرقلة مصطفى محمد من قبل محمد الشناوي، ليقلص النتيجة للأبيض في الدقيقة 64.

واشتعلت المباراة في الدقيقة 76 بعدما عاد محمود علاء ليسجل الهدف الثاني في المباراة من ضربة جزاء بعد عرقلة أشرف بنشرقي من قبل حمدي فتحي.

وتعد هذه المواجهة السادسة لقطبي الكرة المصرية في "السوبر"، حيث سبق أن تقابل الفريقان 5 مرات في "السوبر"، نجح الأهلي في حسم 4 منها قبل هذه المباراة.

ودخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو متوج بلقب الدوري، بينما خاض "الفارس الأبيض" المباراة بعد أن حصد لقب كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة السوبر لطاقم حكام ألماني تكون من فليكس بريش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب.