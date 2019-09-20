وفي ظل غياب الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه لخمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، سيحصل محرز على العديد من الفرص لفرض نفسه في التشكيلة هذا الموسم بعدما عانى الموسم الماضي عقب انتقاله من نادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وتألق محرز بشكل لافت الأربعاء في المباراة ضد شاختار دانييتسك الأوكراني (3-صفر) في خاركيف ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وأعرب غوارديولا عن اعتقاده بأن قائد المنتخب الجزائري البالغ من العمر 28 عاما يمكن أن يصبح جزءا مهما في خططه بما أنه تأقلم مع أسلوب اللعب الفريد للفريق.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين الجمعة عشية استضافة واتفورد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي "لعب رياض جيدا الموسم الماضي باستثناء المباريات القليلة الأولى".

وأضاف "لقد استغرق بعض الوقت للتأقلم حيث كان الوضع مختلفا عما كان عليه في ليستر حيث اعتاد اللعب على الهجمات المرتدة، لكن هذا أمر طبيعي".

وتابع "لكنه يحب لعب كرة القدم ويحب التدريب. إنه يريد فقط أن يكون دائما مع الكرة. أحب ذلك"، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالكثير من الضغط ولديه ثقة كبيرة في نفسه".

وأردف قائلا: "إذا قام بمحاولة سيئة، فهو يريد أن تعاد إليه الكرة من أجل المحاولة مرة أخرى. هذا هو أفضل التفاصيل للاعبين في الأندية الكبيرة".

وختم حديثه بالقول "إنه لاعب جيد، لكنه يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو الاسترخاء أكثر عندما لا يلعب"، وفق ما نقلت "فرانس برس".