وأشار هيسلوب في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" ونقلتها "آس" الإسبانية إلى أن فان دايك لن يرحل عن أسوار أنفيلد حتى يظفر بلقب البريميرليغ، برفقة كتيبة الألماني المخضرم يورغن كلوب.

وأضاف قائلا: "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نرى من خلالها فان دايك وهو يرحل عن الليفر هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

واستطاع فان دايك الذي حصد الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يقدم أداء مميزا من انتقاله لصوف "الريدز" قادما من ساوثهمبتون بيناير 2018، وساهم في قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وبفضل مهاراته الدفاعية المميزة، بات فان دايك مطلوبا على رادار العديد من الأندية وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وكانت مصادر بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق مع فان دايك للبقاء في صفوف النادي حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية، سيتقاضى فان دايك راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بدلا من راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألفا.

يذكر أن فان دايك (28 عاما) يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي عام 2023، وتبلغ حاليا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون كرة القدم.