وبحسب ما نقل موقع "ليفربول إيكو"، فإن اللاعب نابي كيتا سيعود إلى التدريب مع الفريق، يوم الجمعة، أما الحارس أليسون فيتحسن بدوره، على نحو إيجابي.

وقال المدرب الألماني "كيتي عائد إلى التدريبات. وهذا اليوم هو الأول له مع الفريق. وأليسون يحرز تقدما كبيرا".

وأضاف أن أليسون لا يتدرب حتى الآن، لكن أموره تحظى بالمواكبة عن كثب، "ما يزال مبكرا حتى الآن أن نقول شيئا، لأن الطاقم الطبي هو من سيخبرني بذلك".

أما اللاعب ديفوك أوريجي، فمن المستبعد أن يكون جاهزا لخوض المباراة أمام تشيلسي، يوم الأحد، لكن اللاعب لم يجر استبعاده من التشكيلة بصورة نهائية.

وأصيب مهاجم ليفربول في الكاحل، خلال الأسبوع الماضي، خلال مباراة انتهت بفوز "الحمر" بثلاثة أهداف لواحد، على نيوكاسل.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأ ليفربول حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب مواطنه توتنهام، بالسقوط مجددا في ملعب "سان باولو" الخاص بنابولي، وانهزم بصفر-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.