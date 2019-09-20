وقال إيهاب جلال في بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي المصري على فيسبوك إن سبب فشل المفاوضات يعود إلى: "الاختلاف بشأن استراتيجية العمل التي يؤمن إنها ستساعده والتي لم تتوافق مع اتحاد الكرة".

وأضاف "لا مجال للحديث بشأن إرجاع فشل المفاوضات إلى أمور مادية أو أي أمور أخرى تمسني أو تمس أي شخص من القائمين على إدارة الكرة المصرية".

وأوضح مدرب المصري البورسعيدي أن "تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه في يوم من الأيام. فلا مجال للحديث عن ترددي او عدم طموحي لتدريب منتخب مصر".

وقال جلال في بيانه: "كل التقدير لمسؤولي اتحاد كرة القدم المصري الذين اعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة. المفاوضات استمرت بشكل احترافي و محترم".

وشدد في بيانه "أود التأكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة في تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولى تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق".

وختم بيانه بالقول: "نعمل في الفترة القادمة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه في النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن مساء الخميس تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر رسميا خلفا لأغيري دون الإعلان عن أسماء الجهاز المعاون له.