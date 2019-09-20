وخلال حديثه، أكد رونالدو أن هناك عدة فتيات كن يعملن آنذاك في سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة كن يمنحنه الطعام، مشيرا إلى أنه يود أن يلتقي بهن ويدعوهن إلى تناول وجبة العشاء.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن إحدى محطات الإذاعة أنها التقت إحدى تلك السيدات، التي ذكرها رونالدو خلال المقابلة، وقصت ما حدث مع نجم يوفنتوس آنذاك.

وذكرت السيدة، وتدعى باولا ليكا: "ظهر عدد من الأطفال أمام الكشك يرغبون في تناول الطعام، وعندما كان هناك ساندوتشات هامبرغر متوفرة وزائدة عن الحاجة كان يأذن لنا مديرنا بمنحها إلى هؤلاء الأطفال. كان كريستيانو رونالدو أحد هؤلاء الأطفال وكان أكثرهم خجلا".

وأضافت "زوجي نعم كان يعلم ذلك، من الرائع أن يعود رونالدو بالزمن ويُظهر تواضعه".

وتابعت: "فيما يتعلق بالعشاء، فإذا وصلت دعوة بالتأكيد سأكون حاضرة وسأقبلها، وأول ما سأقوم به هو توجيه الشكر له، وسيكون لدينا وقت لتذكر تلك اللحظات".