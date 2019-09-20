وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفيتي السابق ليف ياشين، الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد، الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).

وكان الإنجليزي السير ستانلي ماثيوز أول من توج بالكرة الذهبية عام 1956، علما بأن التصويت منوط بالصحفيين لاختيار أفضل لاعب.

واستحدثت المجلة الفرنسية الموسم الماضي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وأحرزتها النروجية آدا هيغيربرغ.

وسيعلن عن اللائحة المختصرة للمرشحين عن الفئات الثلاث لهذا الموسم في 21 أكتوبر.

وبعد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا".

ويقيم الاتحاد الدولي حفل جوائزه السنوية في 23 سبتمبر الحالي في مدينة ميلانو الإيطالية.