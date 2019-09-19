وقال الاتحاد في بيان: "قرر الاتحاد المصري برئاسة عمر الجنايني تعيين حسام البدري (59 عاما) مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون، والعرض على مجلس الإدارة".

وكان آخر منصب تولاه البدري، مدرب الأهلي السابق، رئاسة إدارة الكرة في نادي "بيراميدز" المنافس في الدوري المحلي.

يذكر أن رئيس الاتحاد السابق هاني أبوريدة، كان قد أعلن إقالة أغيري واستقالته (أبوريدة) ثم استقالة كافة أعضاء المجلس، عقب الخروج المخيب للآمال من كأس الأمم في القاهرة.

واستقر رأي الاتحاد الحالي على تعيين مدرب وطني، ودخل البدري ضمن المرشحين إلى جوار مدرب سموحة حسام حسن، ومدرب المصري البورسعيدي إيهاب جلال.

وقاد البدري الأهلي 3 مرات، آخرها بين عامي 2016 و2018، وحقق مع النادي 3 ألقاب للدوري المحلي، ولقب كأس مصر، والسوبر الأفريقي مرة واحدة، والسوبر المحلي 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ولقب الدوري السوداني مرة واحدة مع المريخ.

كما سبق له قيادة منتخب مصر الأولمبي عام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016.