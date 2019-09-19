وقال أروم، الذي روّج مباريات باكياو خلال سنواته الذهبية، لموقع أخبار الملاكمة العالمية أنه يريد رؤية الملاكم البالغ من العمر 40 عاما يعتزل في وقت قريب.

وفاز الملاكم الفلبيني الملقب بـ"باكمان" في نزال عنيف دام 12 جولة، أمام الأميركي كيث ثورمان، ليحرز لقب وزن "الوسط"، ضمن منافسات رابطة الملاكمة العالمية في يوليو الماضي، لكنه لم يحدد بعد أي نزال مقبل.

ويعتقد أروم أن باكياو، الذي سيبلغ الحادية والأربعين في ديسمبر المقبل، سيواجه خطرا دائما، إذا استمر في الحلبات فترة طويلة، وقال "روجت لباكياو لسنوات طويلة. هو إنسان رائع واستثنائي، يحب الأعمال الخيرية".

وأضاف: "لكنه اقترب من الحادية والأربعين. وإذا كنت في الحادية والأربعين لا يمكنك تلقي اللكمات كما حصل في نزال ثورمان".

وتابع: "بالطبع فاز في تلك المواجهة، لكنه تلقى عقابا شديدا. هذا العقاب سيؤثر كثيرا على طريقة عيشه المستقبلية".

برغم ذلك، قال أروم، الذي عبر سابقا عن خشيته من تعرض باكياو لتلف دماغي قبل نزاله مع ثورمان، أنه على الفلبيني التفكير في مباراة إعادة مع مايويذر.

وفاز مايويذر، المعتزل راهنا، على باكياو في "نزال القرن" بينهما عام 2015 في لاس فيغاس، والذي فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات برغم عائداته الهائلة.

وقال أروم: "إذا واجه مايويذر، فليخض النزال ويعتزل. إذا لم يواجه مايويذر فليعتزل. لا يستحق الأمر أن يستمر في الملاكمة".

وباستثناء مباراة استعراضية في اليابان أمام لاعب كيك بوكسينغ، يعود الظهور الأخير لمايويذر إلى نزال فاز فيه على بطل الألعاب القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور في أغسطس 2017.