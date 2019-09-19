وأهدر وصيف بطل النسخة الماضية تقدمه بهدفين في افتتاح جولات المجموعة الثانية في أثينا، واتهم بوتشيتينو، الغاضب، لاعبيه "بعدم احترام الخطة".

وقال هاري كين، الذي سجل الهدف الأول لتوتنهام من ركلة جزاء للصحفيين "يمكن أن نرى كم كان بوتشيتينو محبطا. إنه يقود الفريق منذ 5 سنوات ولا زلنا نرتكب نفس أخطاء العام الأول".

وضاعف لوكاس مورا التقدم للفريق الانجليزي لكن أولمبياكوس قلص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول عبر دانييل بودينس، ثم تعادل ماتيو فالبوينا من ركلة جزاء.

وأضاف لاعب منتخب إنجلترا "لم نعد صغارا أو لا نتحلى بالخبرة بل خضنا مباريات كبيرة مع الفريق والمنتخب".

"يجب أن نجد وسيلة للتحسن والتطور وهذا ما يمكننا فعله".

وأبدى بوتشيتينو، الذي يقود توتنهام منذ 2014 ورشحته وسائل إعلام إسبانية لتدريب ريال مدريد في الموسم الماضي، مخاوفه من انطلاقة الموسم مع توتنهام.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي بدد تكهنات رحيله في الشهر الماضي "في بداية الموسم استقبلنا الكثير من الهجمات والأهداف ونحتاج لتغيير هذا الوضع".

وتابع "الشيء الوحيد الذي يمكننا تغييره أن نطالب أنفسنا بالمزيد وأن نتحلى بثبات أكبر (..) يجب أن نبذل جهدا أكبر في التدريبات وأن نتحسن من الناحية النفسية".