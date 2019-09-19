وتمكن النادي الباريسي، وفي ظل غيابه نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني، من هزيمة الفريق الملكي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أنخل دي ماريا بواقع هدفين في الشوط الأول، وتوماس مونيير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وعقب الهزيمة غير المتوقعة، أبدى زيدان إحباطه من أداء المجموعة على أرضية ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدرب قوله للصحفيين "لقد كانوا الأفضل على كل المستويات، لكن أكثر ما أزعجني هو القوة، كانوا أقوى منا".

وتابع "دائما ما يكون الأمر صعبا حين لا تبدأ بقوة.. وهذا ما يقلقني أن أرى فريقي دون القوة اللازمة التي تحتاجها هذه المنافسة".

وأضاف المدرب الفرنسي "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا بالكاد خلقنا فرصا قليلة، سجلنا منها هدفين تم رفضهما من قبل تقنية الفار".

وجدد مدرب النادي الملكي مرة أخرى تأكيده على أن مسؤولية الهزيمة مشتركة ولا يتحملها أي لاعب على حساب الآخر.

وقال "كنا على القارب نفسه ولن أحمل المسؤولية لأحد لأن اللوم يلقى على الجميع حين نتعرض للهزيمة.. علينا الآن أن ننسى هذه الهزيمة ونركز على المباراة المقبلة".

يشار إلى أن هذه أول هزيمة لريال مدريد في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2005.