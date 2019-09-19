فقد تمكن النادي الباريسي وفي ظل غيابه نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني من هزيمة الفريق الملكي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أنخل دي ماريا برصيد هدفين في الشوط الأول، وتوماس مونيير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك يتصدر باريس سان جرمان مجموعته فيما تذيلها ريال مدريد بعد تعادل بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي.

من جهته حقق (بايرن ميونيخ) الألماني فوزا كبيرا على ردستار الصربي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 34 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 80 والألماني توماس موللر في الدقيقة الأخيرة وذلك في المجموعة الثانية

أما مانشستر سيتي ففاز بجدارة خارج أرضه على شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد في المجموعة الثالثة.

وسجل للفريق الإنجليزي كل من الجزائري رياض محرز في الدقيقة 24 والألماني إلكاي غواندوغان في الدقيقة 38 والبرازيلي غبريال خيسوس في الدقيقة 76.

وفي مباراتين أخريين خسر باير ليفركوز الألماني على أرضه أمام لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف، بينما حقق دينامو زغربالكرواتي النتيجة الأكبر في اليوم الثاني من الجولة الأولى بفوزه على أتلانتا الايطالي بأربعة أهداف نظيفة.