وقال باتستوتا (50 عاما) في تغريدة "متفائلة" على حسابه الرسمي "تويتر": "مرت المرحلة الأولى، الكاحل الأيسر الصناعي حقيقة واقعة، والآن نحن مقبلون على التعافي. شكرا لكم على الكثير من الحب والقلق".

وأجرى "باتيغول" الجراحة في مستشفى بسويسرا، حيث يعتبر أن العملية "ستغير حياته إلى الأبد" حسب تعبيره.

وكان باتستوتا نشر صورا على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، تظهره مستلقيا على ظهره عقب الجراحة، فيما تبدو قدمه مجبرة برباط طبي، كما وضع صورة مفصل كاحل كاملا يبدو أنه تم تركيبه في قدمه.

وقبل دخوله غرفة العمليات، كتب المهاجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين: "أتمنى ألا أشعر بألم عند الجلوس وأن أتمكن لاحقا من المشي والتزلج أو لعب الغولف".

وكان باتستوتا قد صرح في مقابلة صحفية قبل سنوات، أنه بدأ يعاني في المشي والحركة منذ اليوم الأول بعد اعتزاله، عام 2005.

يشار إلى أن باتستوتا، الذي لعب لريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين، وفيورنتينا وروما وإنتر ميلان في إيطاليا، ظل لسنوات هداف الأرجنتين الأول برصيد 56 هدفا في 78 مباراة دولية، حتى نجح ليونيل ميسي لاحقا في تحطيم رقمه.