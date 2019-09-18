وحل ليفربول ضيفا على ملعب "سان باولو" في إعادة لدور المجموعات الموسم الماضي حين خسر صفر-1 ليسقط مجددا هذا الموسم صفر-2، بهدفين حملا توقيع البلجيكي درايس مرتنز والإسباني فرناندو يورنتي.

وأكد أنشيلوتي أنه لم يكن هناك ردة فعل مبالغ فيها "أي نشوة؟ لقد فزنا بالمباراة الأولى، كان اختبارا جيدا وخرجنا من اللقاء مدركين أن هذا الفريق بإمكانه أن يقدم مستويات جيدة".

وتابع المدرب المتوج بالمسابقة القارية في ثلاث مناسبات "إنه فوز واحد ولكنه منحنا الثقة. أن نكون قادرين على مقارعة ليفربول هو أمر مميز لأنه بالنسبة لي هم أفضل فريق في أوروبا حاليا".

وكان نابولي ودع البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي بعدما أوقعته القرعة أيضا إلى جانب باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن حظوظه تبدو أكبر هذا العام في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ريد بول سالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

واعتبر مدرب ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق "لقد ضمينا لاعبين مهمين ساهموا في رفع جودة الفريق ويتمتعون بمميزات لم نكن نملكها من قبل".

وأكد المدرب السابق لتشلسي وريال مدريد "أشكر مدرب ليفربول يورغن كلوب لأنه قال إننا بإمكاننا الفوز بالبطولة. إلا أن الطريق طويل. الآن علينا التركيز للتأهل من دور المجموعات".