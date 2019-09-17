فقد يصبح المهاجم البحريني يوسف عبد الله، أول لاعب خليجي يشارك بالأدوار النهائية (غير التمهيدية) لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، أو خلال المباريات الأخرى، لفريقه سلافيا براغ في المجموعة السادسة.

وشارك عبد الله خلال المباراة الحاسمة في تصفيات البطولة، كلاعب بديل بالشوط الثاني، التي تأهل فيها على حساب كلوج الروماني.

وسيكون عبد الله أول لاعب خليجي يشارك في دور المجموعات بدوري الأبطال، في حال خوضه أي من مباريات فريقه الست بالمجموعة السادسة.

ويعتمد بطل التشيك على عبد الله كمهاجم بديلا للنيجيري بيتر أولاينكا، حيث يتميز مهاجم منتخب البحرين بطول القامة الذي يميزه بالكرات الرأسية.

وسبق للعماني رائد إبراهيم أن شارك مع فاليتا الماطي بتصفيات البطولة، لكنه لم يخض دور المجموعات، بينما تم وضع المدافع السعودي أسامة هوساوي على قائمة أندرلخت البلجيكي بدوري الأبطال، لموسم 2012-2013، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.

ووضعت القرعة عبد الله وفريقه سلافيا براغ في "مجموعة الموت"، إلى جانب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.