ويستخدم حكام مباريات دوري الأبطال (الفار) بالاستعانة بفريق الفيديو، وكذلك بالشاشة الموضوعة على طرف أرضية الملعب.

وقد يعاني حكام دوري الأبطال من الإنجليزيين، لأنهم لا يستخدمون الشاشة الصغيرة المجاورة للملعب، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لصحيفة "صن".

وتستخدم الشاشة الصغيرة في حال تعقد القرار التحكيمي، واضطرار الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه على الشاشة الصغيرة.

وقرر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، روبرتو روسيتي، أن يستخدم الشاشات المجاورة للملعب، كي يكون القرار التحكيمي النهائي بيد حكم المباراة.

وعلى عكسه، أكد مدير لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، مايك رايلي، إزالة الشاشات المجاورة، والاعتماد كليا على غرفة الفيديو، حتى لا تتأخر القرارات التحكيمية بانتظار الحكم حتى يشاهد الإعادة بنفسه.

وستستخدم تقنية (الفار) للمرة الأولى في دور المجموعات في أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن استخدمت في الأدوار الإقصائية فقط، الموسم الماضي.

وتم استحداث تقنية الفيديو بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى، وهو ما يؤكد قلة خبرة الحكام الإنجليز في استخدام التقنية الحديثة.