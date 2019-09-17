فقد أعلنت وزارة الرياضة في الكاميرون تعيين عيسى حياتو مستشارا خاصا لمنظمي بطولات ستستضيفها، ومنها بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020، وكأس الأمم الأفريقية 2021.

وكان حياتو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل مؤقت خلال عامي 2015 و2016، قد ترك منصبه البارز عندما انتهت فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التي امتدت 29 عاما في 2017، بخسارة انتخابية أمام أحمد أحمد من مدغشقر.

وفي وقت سابق من العام الجاري، جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاميرون من حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بدعوى ضعف الاستعدادات.

ومع وجود اضطرابات داخل الكاف، واتهام المحققين الفرنسيين لأحمد أحمد بالتورط في فساد مالي، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمينة العامة فاطمة سامورا من زيورخ لإدارة المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.

يشار إلى أن حياتو، البالغ من العمر 73 عاما، ظل محتفظا بالعضوية الشرفية للجنة الدولية الأوليمبية، وحضر اجتماعات في يونيو في لوزان بسويسرا.