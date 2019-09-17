وفي لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس"، أكد كوتينيو أنه يشعر بالألفة وجو العائلة في فريقه الجديد بايرن ميونيخ، أكثر من الأندية السابقة التي لعب لها، في إشارة إلى برشلونة وليفربول.

وقال كوتينيو: "بايرن (ميونيخ) يمثل عائلة مترابطة أكثر من أنديتي السابقة. ربما الأجواء مشابهة نوعا ما في ليفربول، لكنها مترابطة بشكل أكبر هنا".

وأضاف النجم البرازيلي: "الجماهير رائعة معي وهناك أجواء إيجابية جميلة. لقد وقعت على العديد من الأوتوغرافات وأتمنى ألا أكون قد تجاهلت أحدا".

وأكد كوتينيو أن اللغة الألمانية هي العائق الأول له في ألمانيا، لكن زميله في الفريق تياغو ألكانتارا ساعده كثيرا، بحكم إتقانه للبرتغالية بسبب أصوله البرازيلية.

وانتقل كوتينيو لصفوف بطل ألمانيا الشهر الماضي، قادما من برشلونة بنظام الإعارة، بعد فشله في إثبات نفسه في النادي الكتالوني على مدار موسمين.