وأشرك المدرب إرنستو فالفيردي مراهق غينيا بيساو البالغ من العمر 16 عاما، خلال لقاء برشلونة وريال بيتيس، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ولفت فاتي الأنظار منذ لمسته الأولى، ودخل اللقاء بقوة وكاد أن يسجل، وعزز فاتي بعدها حديث الإعلام بتسجيله هدفا حاسما لبرشلونة أمام أوساسونا في المباراة التالية، قبل أن يثب مكانته بهدف آخر في لقاء الفريق أمام فالنسيا قبل أيام.

وقالت إذاعة "كلوب دي لا ميتخانيت" الكتالونية، إن إدارة برشلونة تستعد لتقديم عرض كبير لفاتي يربطه بالنادي الكتالوني لأعوام قادمة.

وكشفت الإذاعة أن العقد الجديد الذي ستقدمه الإدارة، سيمنح فاتي راتبا تبلغ قيمته 300 ألف يورو سنويا، في حال تم بقاءه مع الفريق الرديف.

أما في حال تصعيده للفريق الأول بشكل رسمي، بجوار أبرز نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، فسيبلغ راتب فاتي مليون يورو سنويا، مع زيادة سنوية تبلغ 250 ألف يورو، لمدة 5 أعوام مقبلة.

وستحاول إدارة برشلونة ربط النجم القادم بالنادي، بتوقيع عقد 5 أعوام، مع تقديم مبلغ 700 ألف يورو مكافأة للتوقيع.

وتترقب جماهير النادي الكتالوني مشاركة النجم الشاب، في افتتاح مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، مساء الثلاثاء، في ظل غياب ميسي المصاب.